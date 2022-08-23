Эррера согласовал контракт с «Атлетиком» до 2024 года

Полузащитник Андер Эррера вернется в «Атлетик». Футболист согласовал контракт с клубом из Бильбао до 2024 года, сообщает Marca.

33-летний испанец и «ПСЖ» согласовали все условия относительно разрыва контракта, который также действовал до 2024 года. Ради этого Эррера отказался от большей части компенсации.

В скором времени полузащитник получит статус свободного агента и может подписать контракт с любой командой абсолютно бесплатно.

Эррера уже играл за «Атлетик» с 2011 по 2014 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне хавбек провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.