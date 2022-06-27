«Барселона» предложила новый контракт Усману Дембеле
«Барселона» предложила новый контракт нападающему Усману Дембеле. Причем это предложение ниже предыдущего, которое было сделано в декабре, сообщила журналистка Марта Рамон в эфире программы El Bar?a juga a RAC1.
В клубе считают, что 25-летний француз согласится на выдвинутые условия, так как он хочет остаться.
Текущий контракт форварда с «Барселоной» истекает 30 июня 2022 года, а интерес к нему проявляют «ПСЖ», «Ювентус» и «Челси».
Ранее сообщалось, что Дембеле не устроило предложение клуба о продлении контракта, так как он хочет более высокую зарплату.
В прошедшем сезоне французский футболист забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
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15
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16
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17
|Кадис
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18
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19
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
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Сельта – Эспаньол
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Хетафе – Атлетико
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Осасуна – Севилья
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Вальядолид – Вильярреал
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