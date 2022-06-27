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Сегодня, 17:29

«Барселона» предложила новый контракт Усману Дембеле

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» предложила новый контракт нападающему Усману Дембеле. Причем это предложение ниже предыдущего, которое было сделано в декабре, сообщила журналистка Марта Рамон в эфире программы El Bar?a juga a RAC1.

В клубе считают, что 25-летний француз согласится на выдвинутые условия, так как он хочет остаться.

Текущий контракт форварда с «Барселоной» истекает 30 июня 2022 года, а интерес к нему проявляют «ПСЖ», «Ювентус» и «Челси».

Ранее сообщалось, что Дембеле не устроило предложение клуба о продлении контракта, так как он хочет более высокую зарплату.

В прошедшем сезоне французский футболист забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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