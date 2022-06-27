«Реал» хочет получить за Асенсио 30-35 миллионов евро
«Реал» готов продать полузащитника Марка Асенсио этим летом. Испанский клуб хочет получить за игрока 30-35 миллионов евро, сообщает Goal.
Мадридский клуб решил продать 26-летнего футболиста после того, как тот потребовал увеличить его заработную плату со следующего сезона.
Основным претендентом на полузащитника ранее назывался итальянский «Милан».
«Реал» подписал Асенсио в июле 2015 года. В сезоне-2021/22 игрок забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи в 42 матчах за сливочных.
Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2023 года.
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12
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13
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|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
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|0-0
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19
|Вальядолид
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|13.08
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Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
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Атлетик – Мальорка
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|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
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|13.08
|00:00
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Бетис – Эльче
|- : -
|13.08
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
|00:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
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Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Вальядолид – Вильярреал
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