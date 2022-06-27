«Реал» хочет получить за Асенсио 30-35 миллионов евро

«Реал» готов продать полузащитника Марка Асенсио этим летом. Испанский клуб хочет получить за игрока 30-35 миллионов евро, сообщает Goal.

Мадридский клуб решил продать 26-летнего футболиста после того, как тот потребовал увеличить его заработную плату со следующего сезона.

Основным претендентом на полузащитника ранее назывался итальянский «Милан».

«Реал» подписал Асенсио в июле 2015 года. В сезоне-2021/22 игрок забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи в 42 матчах за сливочных.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2023 года.