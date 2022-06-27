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Сегодня, 14:16

Френки де Йонг готов продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Виктория Кравченко
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Полузащитник Френки де Йонг готов покинуть «Барселону» и продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», пишет Sky Sports.

По данным источника, голландец открыт к трансферу в английский клуб. Он хочет поработать с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом, с которым они вместе работали в «Аяксе».

Ранее сообщалось, что футболист хотел бы остаться в «Барселоне», однако каталонцы должны его продать.

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей за «Барселону», в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт игрока с каталонцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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