Френки де Йонг готов продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник Френки де Йонг готов покинуть «Барселону» и продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», пишет Sky Sports.
По данным источника, голландец открыт к трансферу в английский клуб. Он хочет поработать с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом, с которым они вместе работали в «Аяксе».
Ранее сообщалось, что футболист хотел бы остаться в «Барселоне», однако каталонцы должны его продать.
В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей за «Барселону», в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт игрока с каталонцами рассчитан до 30 июня 2026 года.
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16
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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|13.08
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Кадис – Р. Сосьедад
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Сельта – Эспаньол
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Хетафе – Атлетико
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Осасуна – Севилья
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Валенсия – Жирона
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