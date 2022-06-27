Френки де Йонг готов продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Френки де Йонг готов покинуть «Барселону» и продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», пишет Sky Sports.

По данным источника, голландец открыт к трансферу в английский клуб. Он хочет поработать с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом, с которым они вместе работали в «Аяксе».

Ранее сообщалось, что футболист хотел бы остаться в «Барселоне», однако каталонцы должны его продать.