«Барселона» предложила Бельерина «Роме»

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин может покинуть каталонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, игра испанца не устроила руководство сине-гранатовых, игрок не входит в планы главного тренера «Барсы» Хави. Бельерин уже был предложен «Роме». В итальянском клубе ищут замену правому фланговому защитнику Рику Карсдорпу, который находится в плохих отношениях с главным тренером «волков» Жозе Моуриньо.

Соглашение испанского латераля с каталонцами рассчитано до лета 2023 года. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

Бельерин перешел в «Барселону» под конец летнего трансфертного окна. За это время испанец сыграл за сине-гранатовых 5 матчей и не отличился результативными действиями.