Винисиус рассказал о совете, который дал ему Бензема

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал, как он относится к жесткой игре со стороны соперника.

«Когда я получаю мяч, я думаю только о голе. Я понимаю, что против меня могут сыграть жестко, но я готов к этому. Карим Бензема мне сказал, что я должен быть спокойным, если соперники так играют, значит, они меня боятся», — приводит слова бразильца Globo Esporte.

В текущем сезоне 22-летний бразильский футболист провел 21 матч за «Реал» во всех турнирах, забил десять голов и отдал пять результативных передач.

По итогам 14 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» на 2 очка.