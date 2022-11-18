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«Барселона» может расстаться с Депаем и Бельерином зимой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Барселона» может расстаться с нападающим Мемфисом Депаем и защитником Эктором Бельерином, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» готова расторгнуть контракт с Депайем, чтобы сэкономить на его зарплате. В случае интереса каталонцы готовы отпустить Бельерина. Отмечается, что в клубе не готовы расстаться с некоторыми игроками, например, полузащитником Френки де Йонгом.

Эти изменения необходимы для снижения зарплатной ведомости, для осуществления будущих трансферов.

Отмечается, что зимой «Барселона» планирует усилить хотя бы правый флаг обороны. Также клуб на время отказался от усиления центра обороны, считая, что Маркос Алонсо является хорошим вариантом на эту позицию.

Контракт Депая с «Барселоной» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне 28-летний форвард провел 3 матча за каталонцев и забил 1 гол. Стоимость нападающего, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

27-летний испанец перешел в испанский клуб в сентябре 2022 года, провел за команду 5 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20221118/1001896140/futbol-fc-barcelona.html
Мемфис Депай
Эктор Бельерин
Футбол
ФК Барселона
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 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
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Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
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