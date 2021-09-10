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Агуэро признался, что при переходе в «Барселону» не думал о деньгах

10:11
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Нападающий Серхио Агуэро признался, что не думал о деньгах при переходе в «Барселону».

«Есть много футболистов, которые готовы отказаться от денег ради перехода в «Барселону». Когда клуб улучшит свою финансовую ситуацию и преуспеет в титулах, я полагаю, они вознаградят футболистов. Я бы приехал в Барселону в любой ситуации.

Я сказал своему агенту, что меня не волнуют деньги, что я хочу поехать в Барселону. Каждый игрок хочет быть в «Барселоне», — цитирует Агуэро Mundo Deportivo.

Агуэро перешел в «Барселону» на правах свободного агента летом 2021 года. Футболист будет выступать под номером 19. Из-за травмы дебют игрока отложился до октября.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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