«Барселона» поздравила Месси с днем рождения
«Барселона» поздравила своего нападающего Лионеля Месси с днем рождения. Сегодня аргентинцу исполнилось 34 года.
Кроме того, клуб выложил подборку лучших голов Месси, который выступает за каталонцев всю свою карьеру.
В составе команды он провел 520 матчей и забил 474 гола. В составе «Барселоны» он 10 раз выиграл чемпионапт Испании, семь раз — Кубок страны, восемь раз — Суперкубок, четыре раза — Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА и три раза — клубный чемпионат мира.
Кроме того, Месси — двукратный обладатель «Золотого мяча» по версии France Football и четырехкратный обладатель «Золотого мяча ФИФА». На его счету также множество других наград и рекордов.
? Happy Birthday, Leo #Messi! ??? pic.twitter.com/sDZdZ0Pz42— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 24, 2021
? G??AL OF THE DAY— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 24, 2021
? #MESSI'S 10 BEST GOALS OF THE DAY ? pic.twitter.com/JobKNo91b0
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