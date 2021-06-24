«Барселона» поздравила Месси с днем рождения

«Барселона» поздравила своего нападающего Лионеля Месси с днем рождения. Сегодня аргентинцу исполнилось 34 года.

Кроме того, клуб выложил подборку лучших голов Месси, который выступает за каталонцев всю свою карьеру.

В составе команды он провел 520 матчей и забил 474 гола. В составе «Барселоны» он 10 раз выиграл чемпионапт Испании, семь раз — Кубок страны, восемь раз — Суперкубок, четыре раза — Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА и три раза — клубный чемпионат мира.

Кроме того, Месси — двукратный обладатель «Золотого мяча» по версии France Football и четырехкратный обладатель «Золотого мяча ФИФА». На его счету также множество других наград и рекордов.