Пау Торрес опроверг слухи о его переходе в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес прокомментировал слухи о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

«У меня контракт с «Вильярреалом», я только что выиграл первый титул с клубом, мы квалифицировались в Лигу чемпионов и всё это очень меня воодушевляет, – цитирует Торреса Goal. – Я знаю, что нахожусь в клубе, в котором со мной будут хорошо обращаться и у меня не будет недостатка.

Сейчас я сосредоточен на чемпионате Европы. Потом будет Суперкубок и другие приятные моменты, так что я не беспокоюсь по поводу всех этих слухов. Я живу в своем родном городе, стараюсь не привлекать внимания, занимаюсь разными прекрасными вещами и бьюсь за что-то особенное в составе нашей местной команды».

24-летний испанец подписал текущий контракт с «Вильярреалом» в 2019 году, который истекает в 2024-ом. В минувшем сезоне Торрес сыграл 33 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Хавбек выиграл с испанской командой Лигу Европы-2020/21.