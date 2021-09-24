«Барселона» повторила свой антирекорд результативности 18-летней давности

«Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» (0:0) в 6-м туре чемпионата Испании. В первых пяти встречах этого сезона каталонцы забили 8 голов.

Как сообщает Opta, «Барселона» показала худшую результативность на данной стадии соревнования с сезона-2003/04. Тогда у каталонцев было 5 забитых мячей после пяти игр.

По итогам сезона-2003/04 «Барселона» финишировала на второй строчке.