«Барселона» повторила свой антирекорд результативности 18-летней давности
03:56
«Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» (0:0) в 6-м туре чемпионата Испании. В первых пяти встречах этого сезона каталонцы забили 8 голов.
Как сообщает Opta, «Барселона» показала худшую результативность на данной стадии соревнования с сезона-2003/04. Тогда у каталонцев было 5 забитых мячей после пяти игр.
По итогам сезона-2003/04 «Барселона» финишировала на второй строчке.
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