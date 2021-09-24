Куман отказался говорить о своем будущем в «Барселоне»
03:23
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после ничьей с «Кадисом» (0:0) в 6-м туре чемпионата Испании не стал говорить о возможном увольнении.
«В этой стране тебя удаляют ни за что. Сейчас нужно проанализировать, что сделала команда, ее отношение, преданность игроков делу. Я не хочу анализировать свою личную ситуацию. Президент ушел в гостиницу и попрощался. Если он захочет поговорить, у нас, вероятно, будет больше времени на это», — цитирует Football Espana Кумана.
Сине-гранатовые с 9-ю очками занимают 7-е место в турнирной таблице ла лиги.
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