"Барселона" потроллила Модрича

"Барселона" после победы над "Реалом" в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (3:0) потроллила полузащитника Луку Модрича. Каталонский клуб опубликовал в Твиттере фотографию, на которой хорват падает, схватившись за футболку Лионеля Месси, и подписал ее: "Получить футболку Месси намного проще, зайдя в наш интернет-магазин".

🔵🔴 It's much easier to get a #Messi shirt by going to our online store 👉 https://t.co/Of4Zk6Ygg9 😋 pic.twitter.com/Q5VC9dtSXZ – FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 марта 2019 г.