05:11 | Футбол — Испания

"Барселона" потроллила Модрича

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"Барселона" после победы над "Реалом" в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (3:0) потроллила полузащитника Луку Модрича. Каталонский клуб опубликовал в Твиттере фотографию, на которой хорват падает, схватившись за футболку Лионеля Месси, и подписал ее: "Получить футболку Месси намного проще, зайдя в наш интернет-магазин".

 

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