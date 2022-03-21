«Барселона» после разгрома «Реала» продлила серию без поражений до 12 матчей

«Барселона» в матче 29-го тура чемпионата Испании обыграла «Реал» со счетом 4:0.

Каталонская команда продлила серию без поражений до 12 матчей — на счету команды Хави 9 побед и 3 ничьих. Последний раз «Барса» проиграла 20 января «Атлетику» в Кубке Испании.

После этого матча «Барселона» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.