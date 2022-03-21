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«Одна из худших игр сезона». Начо — о поражении в матче с «Барселоной»

Начо оценил игру «Реала» в матче с «Барселоной»
Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Реала» Начо подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:4).

«Очень плохая игра для нас и хорошая для «Барселоны». Результат говорит сам за себя. Возможно, мы вышли расслабленными, потому что у нас было преимущество в турнирной таблице. Проигрывать в класико всегда больно, но пока мы проводим отличный сезон, и это преимущество позволяет нам оставаться лидерами. Мы не были хороши ни на одном отрезке. Одна из худших игр сезона. Все пошло не так с самого начала, они забили быстрые голы, и с потеряли комфорт. Эмоционально тяжело проиграть матч, но мы должны сохранить преимущество, которое мы набрали до этого», — приводит слова Начо официальный сайт клуба.

Мадридский клуб прервал серию без поражений в ла лиге, которая длилась 8 матчей.

После этого матча «Барселона» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.

Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
ФК Барселона
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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18.03 23:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
19.03 16:00
Алавес – Гранада
 2 : 3
19.03 18:15
Эльче – Валенсия
 0 : 1
19.03 20:30
Осасуна – Леванте
 3 : 1
19.03 23:00
Р. Вальекано – Атлетико
 0 : 1
20.03 16:00
Эспаньол – Мальорка
 1 : 0
20.03 18:15
Кадис – Вильярреал
 1 : 0
20.03 18:15
Сельта – Бетис
 0 : 0
20.03 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 0
20.03 23:00
Реал – Барселона
 0 : 4
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
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Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
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Иньиго Мартинес

Атлетик

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