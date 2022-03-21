Защитник «Реала» Начо подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:4).

«Очень плохая игра для нас и хорошая для «Барселоны». Результат говорит сам за себя. Возможно, мы вышли расслабленными, потому что у нас было преимущество в турнирной таблице. Проигрывать в класико всегда больно, но пока мы проводим отличный сезон, и это преимущество позволяет нам оставаться лидерами. Мы не были хороши ни на одном отрезке. Одна из худших игр сезона. Все пошло не так с самого начала, они забили быстрые голы, и с потеряли комфорт. Эмоционально тяжело проиграть матч, но мы должны сохранить преимущество, которое мы набрали до этого», — приводит слова Начо официальный сайт клуба.

Мадридский клуб прервал серию без поражений в ла лиге, которая длилась 8 матчей.

После этого матча «Барселона» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.