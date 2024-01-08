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Сегодня, 08:24

«Барселона» после матча с «Барбастро» установила новый клубный антирекорд

Алина Савинова
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«Барселона» в матче 1/16 финала Кубка Испании обыграла «Барбастро» из четвертого по силе дивизиона страны. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонского клуба.

Сине-гранатовые впервые в своей истории не могут выиграть с разницей больше, чем в один мяч, уже на протяжении 20 матчей. Последний раз «Барселона» побеждала с большей разницей 19 сентября в игре против «Антверпена» (5:0) в рамках Лиги чемпионов.

В чемпионате Испании «Барса» на данный момент занимает третье место. Команда набрала 41 очко за 19 туров.

Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 19 7 4 8 16-17 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
14
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
15
 Алавес 19 4 5 10 15-25 17
16
 Севилья 19 3 7 9 23-27 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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12.01 23:00
Севилья – Алавес
 - : -
13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 - : -
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 - : -
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 - : -
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 - : -
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
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30.01 23:00
Барселона – Осасуна
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