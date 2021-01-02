«Барселона» показала гол-красавец Месси на первой тренировке после травмы

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала в Twitter видео первой тренировки нападающего Лионеля Месси после возвращения в общую группу.

На видео 33-летний аргентинец обыграл троих партнеров по команде и отправил мяч в дальний от себя угол. Футболист пропустил несколько тренировок из-за болей в лодыжке.

Свой следующий матч каталонцы проведут в воскресенье, 3 января против «Уэски». Начало — в 23.00 (мск).