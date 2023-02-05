«Барселона» планирует подписать 19-летнего защитника «Фламенго» Уэсли

Защитник «Фламенго» Уэсли может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Sport.

По информации издания, руководство сине-гранатовых считает этого игрока приоритетным вариантом для усиления правого фланга обороны. Также сообщается, что каталонский клуб в январе уже отправлял запрос в бразильский клуб, но стороны не смогли сойтись в цене.

19-летний бразилец выступает за «Фламенго» с января 2021 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2024 года.

Всего он сыграл за бразильский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 150 тысяч евро.