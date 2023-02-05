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Сегодня, 09:01

«Барселона» планирует подписать 19-летнего защитника «Фламенго» Уэсли

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Фламенго» Уэсли может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Sport.

По информации издания, руководство сине-гранатовых считает этого игрока приоритетным вариантом для усиления правого фланга обороны. Также сообщается, что каталонский клуб в январе уже отправлял запрос в бразильский клуб, но стороны не смогли сойтись в цене.

19-летний бразилец выступает за «Фламенго» с января 2021 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2024 года.

Всего он сыграл за бразильский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 150 тысяч евро.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур
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П2

29%

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

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3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
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Ла лига, 20-й тур: «Мальорка» — «Реал», «Барселона» проведет матч с «Севильей»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 19 16 2 1 39-7 50
2
 Реал 19 14 3 2 40-16 45
3
 Р. Сосьедад 19 12 3 4 28-18 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
6
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
7
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
8
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
9
 Р. Вальекано 19 8 5 6 25-22 29
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
12
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
13
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
14
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
15
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
16
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
17
 Валенсия 19 5 5 9 25-23 20
18
 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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Атлетик – Кадис
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Эспаньол – Осасуна
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Эльче – Вильярреал
 3 : 1
4.02 20:30
Атлетико – Хетафе
 1 : 1
4.02 23:00
Бетис – Сельта
 3 : 4
5.02 16:00
Мальорка – Реал
 - : -
5.02 18:15
Жирона – Валенсия
 - : -
5.02 20:30
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