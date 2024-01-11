«Барселона» победила «Осасуну» и сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

«Барселона» одержала победу над «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании — 2:0.

Матч проходил на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Счет на 59-й минуте открыл форвард каталонцев Роберт Левандовски. В концовке преимущество «Барселоны» удвоил 16-летний Ламин Ямаль.

Команда Хави вышла в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Реалом», который в полуфинале обыграл «Атлетико» (5:3). Решающая встреча пройдет 14 января. Начало — в 21.45 по московскому времени.