«Барселона» объявила о приостановке тренировок основной команды
14:25
«Барселона» в своем официальном Twitter объявила о том, что первая команда клуба приостанавливает тренировки.
— Учитывая состояние здоровья и в соответствии с рекомендациями медицинской службы, первая футбольная команда приостанавливает всю свою деятельность до специального уведомления, — говорится в сообщении.
Ранее ла лига приняла решение о приостановке матчей турнира из-за угрозы распространения коронавируса.
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