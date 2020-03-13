Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» объявила о приостановке тренировок основной команды

14:25
Теги:

«Барселона» в своем официальном Twitter объявила о том, что первая команда клуба приостанавливает тренировки.

— Учитывая состояние здоровья и в соответствии с рекомендациями медицинской службы, первая футбольная команда приостанавливает всю свою деятельность до специального уведомления, — говорится в сообщении.

Ранее ла лига приняла решение о приостановке матчей турнира из-за угрозы распространения коронавируса.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир