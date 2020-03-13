«Барселона» объявила о приостановке тренировок основной команды

«Барселона» в своем официальном Twitter объявила о том, что первая команда клуба приостанавливает тренировки.

— Учитывая состояние здоровья и в соответствии с рекомендациями медицинской службы, первая футбольная команда приостанавливает всю свою деятельность до специального уведомления, — говорится в сообщении.

Ранее ла лига приняла решение о приостановке матчей турнира из-за угрозы распространения коронавируса.