«Барселона» обратились в ФИФА для разрешения ситуации с трансфером Араухо

«Барселона» согласовала трансфер защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо, но не успела к дедлайну, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Каталонцы договорились о трансфере 21-летнего защитника за 4 миллиона евро. С игроком согласовали контракт до июня 2026 года.

Сейчас ситуация зависит от МЛС, так как документы подписали через несколько секунд после официального закрытия трансферного окна. Сине-гранатовые обратились в ФИФА для разрешения ситуации.

В прошлом сезоне МЛС Араухо сыграл в 31 матче, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.