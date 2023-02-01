Анчелотти о будущем Бензема и Модрича: «Легенды «Реала» должны остаться в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал то, что клуб не приобрел новых игроков в зимнее трансферное окно.

«Мы не покупали игроков в январе, потому что спланировали состав летом. И это был очень хороший план. Нам никто не нужен. Бензема и Модрич в ОАЭ? Я думаю, что две такие легенды клуба, как они, должны уйти на пенсию в «Реале». Они должны остаться», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Нападающий Карим Бензема играет за «Реал» с 2009 года. Полузащитник Лука Модрич выступает в составе мадридского клуба с 2012. У обоих игроков контракты заканчиваются в конце сезона-2022/23.

Бензема и Модрич выиграли с «Реалом» трижды чемпионат Испании, пять раз Лигу чемпионов, по четыре раза Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.