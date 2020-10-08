«Барселона» обратилась в полицию, заявив о фальсификации подписей против Бартомеу

«Барселона» подала заявление в полицию по поводу голосования о недоверии президенту клуба Жозепу Марии Бартомеу. Новость опубликована нескольких источниках в Испании (в частности, Marca и La Vanguardia).

В руководстве «Барсы» подозревают, что 300 голосов за вотум недоверия Бартомеу сфальсифицированы. Это и послужило поводом для в правоохранительные органы. В заявлении говорится, что злоумышленники поставили цель «навредить президенту клуба и руководству незаконными действиями, которые далеки от демократических процедур, прописанных в уставе «Барселоны».

Сторонники отставки Бартомеу собрали 20 687 подписей за вотум недоверия. При этом было необходимо собрать 16 250 подписей. Теперь должно быть проведено голосование об отставке президента.

Бартомеу стал третьим президентом «Барселоны», которому объявили вотум недоверия, но в двух предыдущих случаях функционеры сохранили свой пост. Для решения об отставке за нее должны проголосовать 2/3 среди тех, кто имеет право голоса.

Ранее сообщалось, что самого Бартомеу полиция подозревает в коррупции.