«Барселона» не желает платить 20 миллионов евро за Фреснеду

«Барселона» хочет заполучить защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеду. По информации Sport.es, каталонский клуб не готов платить 20 миллионов евро, прописанных в контракте игрока в качестве отступных.

Руководство сине-гранатовых рассчитывает договориться о трансфере 18-летнего испанца за 10 миллионов евро плюс бонусы.

Действующий контракт Фреснеды рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.