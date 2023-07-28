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Сегодня, 05:26

«Барселона» не желает платить 20 миллионов евро за Фреснеду

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Барселона» хочет заполучить защитника «Вальядолида» Ивана Фреснеду. По информации Sport.es, каталонский клуб не готов платить 20 миллионов евро, прописанных в контракте игрока в качестве отступных.

Руководство сине-гранатовых рассчитывает договориться о трансфере 18-летнего испанца за 10 миллионов евро плюс бонусы.

Действующий контракт Фреснеды рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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