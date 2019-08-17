«Барселона» назвала диагноз получившего травму Суареса в матче с «Атлетиком»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прошел медобследование в каталонской команде, по итогам которого у 32-летнего уругвайца была выявлена травма задней части голени правой ноги, сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Сроки восстановления не уточняются.

Суарес получил повреждение в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:1) и был был заменен на 34-й минуте встречи.

Ранее стало известно, что Суарес получил вызов в сборную Уругвая на матчи против 6 сентября Коста-Рики (7 сентября) и США (10 сентября).