«Барселона» назвала диагноз получившего травму Суареса в матче с «Атлетиком»
10:30
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прошел медобследование в каталонской команде, по итогам которого у 32-летнего уругвайца была выявлена травма задней части голени правой ноги, сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Сроки восстановления не уточняются.
Суарес получил повреждение в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:1) и был был заменен на 34-й минуте встречи.
Ранее стало известно, что Суарес получил вызов в сборную Уругвая на матчи против 6 сентября Коста-Рики (7 сентября) и США (10 сентября).
[?LTIMA HORA] Les proves realitzades aquest mat? a @LuisSuarez9 han confirmat que t? una lesi? muscular al soli de la cama dreta. L'evoluci? en marcar? la seva disponibilitat pic.twitter.com/5JeUDHgkxq— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 17, 2019