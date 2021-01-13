«Барселона» намерена сохранить Фирпо в зимнее трансферное окно
08:58
«Барселона» собирается сохранить в команде защитника Хуниора Фирпо, сообщает Marca.
По информации источника, каталонский клуб не отпустит 24-летнего испанца в зимнее трансферное окно. Сообщается, что «сине-гранатовые» опасаются проблем с ротацией в случае ухода игрока.
В сезоне-2020/21 Фирпо провел 9 матчей за «Барселону», на его счету 1 результативная передача. Сообщается, что футболистом интересуется «Гранада».
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