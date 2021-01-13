«Барселона» намерена сохранить Фирпо в зимнее трансферное окно

«Барселона» собирается сохранить в команде защитника Хуниора Фирпо, сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб не отпустит 24-летнего испанца в зимнее трансферное окно. Сообщается, что «сине-гранатовые» опасаются проблем с ротацией в случае ухода игрока.

В сезоне-2020/21 Фирпо провел 9 матчей за «Барселону», на его счету 1 результативная передача. Сообщается, что футболистом интересуется «Гранада».