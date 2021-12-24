«Барселона» намерена отдать Люка де Йонга в «Кадис»
Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг, который играет за «Севилью» на правах аренды, может перейти в другую команду.
Как сообщает Mundo Deportivo, испанский клуб одобрил просьбу каталонцев о досрочном завершении арендного соглашения с футболистом, рассчитанного до 30 июня 2022 года.
По информации источника, 31-летний форвард теперь будет играть за «Кадис» на правах аренды до конца сезона. Де Йонгу нужно принять условия, чтобы сделка осуществилась официально. Трем клубам уже удалось обо всем договориться.
У нападающего невысокая зарплата, но аренда поможет освободить часть затрат «Барселоны», что позволит клубу купить Феррана Торреса.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/videos/otro-mundo/20210922/1001691365/avalancha-criticas-veronica-forque-hizo-masterchef-celebrity-mp4.html
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