Анчелотти назвал Бензема лучшим нападающим в мире
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем Кариме Бензема.
«Является ли Бензема сегодня лучшим нападающим в мире? Да, потому что он добавил в футбол больше качеств и стал результативнее. Он забил столько же, сколько Роналду или Холанн. Бензема — игрок, который может решать судьбу матчей. Он в отличной форме», — приводит слова Анчелотти AS.
В текущем сезоне 34-летний француз провел 23 матча за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 8 результативных передач.
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Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/12/24/primera/1640319411_330038.html
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