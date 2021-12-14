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У Гризманна диагностирована мышечная травма правого бедра

16:36
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«Атлетико» рассказал о характере травмы нападающего команды Антуана Гризманна.

Как сообщается на официальном сайте команды, у 30-летнего футболиста диагностирована мышечная травма правого бедра. Французу предстоит пройти курс физиотерапии.

В матче против «Реала» (0:2) в 17-м туре чемпионата Испании Гризманн получил повреждение и был заменен в перерыве игры.

Нападающий в нынешнем сезоне провел за «Атлетико» 21 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.atleticodemadrid.com/noticias/griezmann-sufre-una-lesion-muscular-en-el-muslo-derecho

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Анна Горшкова все материалы автора

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