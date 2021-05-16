«Барселона» на своем поле проиграла «Сельте» и потеряла шансы на чемпионство
«Барселона» в матче 37-го тура чемпионата Испании на своем поле проиграла «Сельте» со счетом 1:2. У каталонцев на 28-й минуте отличился Лионель Месси, для которого это 30-й гол в сезоне.
Гости сравняли счет на 38-й минуте — гол забил Санти Мина.
На 83-й минуте каталонцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Клеман Ленгле.
Победный гол был забит на 89-й минуте — дубль оформил Мина.
«Барселона» перед заключительным туром занимает третье место в таблице и потеряла шансы на чемпионство. «Сельта» — восьмая.
В последнем туре «Барселона» сыграет с «Эйбаром», а «Сельта» — с «Бетисом».
Чемпионат Испании
Лига 1
37-й тур
«Барселона» — «Сельта» — 1:2 (1:1)
Голы: Месси, 28 (1:0). Мина, 38 (1:1). Мина, 89 (1:2).
«Барселона»: тер Штеген, Пике (Дест, 64), Жорди Альба, Лангле, Р.Араухо, Бускетс, Мориба (Пьянич, 86), Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 70), Дембеле (Тринкан, 70), Педри (Пуч, 46).
«Сельта»: Вильяр, Н.Араухо, Кариколь, Васкес, Домингес, Суарес, Бельтран (Сотело, 90), Нолито (Солари, 69), Аспас (Баэса, 78), Мина, Мендес.
Предупреждения: Домингес, 51. Пуч, 56. Лангле, 73.
Удаление: Лангле, 83.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).
16 мая. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю