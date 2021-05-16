«Барселона» на своем поле проиграла «Сельте» и потеряла шансы на чемпионство

«Барселона» в матче 37-го тура чемпионата Испании на своем поле проиграла «Сельте» со счетом 1:2. У каталонцев на 28-й минуте отличился Лионель Месси, для которого это 30-й гол в сезоне.

Гости сравняли счет на 38-й минуте — гол забил Санти Мина.

На 83-й минуте каталонцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Клеман Ленгле.

Победный гол был забит на 89-й минуте — дубль оформил Мина.

«Барселона» перед заключительным туром занимает третье место в таблице и потеряла шансы на чемпионство. «Сельта» — восьмая.

В последнем туре «Барселона» сыграет с «Эйбаром», а «Сельта» — с «Бетисом».

Чемпионат Испании

Лига 1

37-й тур

«Барселона» — «Сельта» — 1:2 (1:1)

Голы: Месси, 28 (1:0). Мина, 38 (1:1). Мина, 89 (1:2).

«Барселона»: тер Штеген, Пике (Дест, 64), Жорди Альба, Лангле, Р.Араухо, Бускетс, Мориба (Пьянич, 86), Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 70), Дембеле (Тринкан, 70), Педри (Пуч, 46).

«Сельта»: Вильяр, Н.Араухо, Кариколь, Васкес, Домингес, Суарес, Бельтран (Сотело, 90), Нолито (Солари, 69), Аспас (Баэса, 78), Мина, Мендес.

Предупреждения: Домингес, 51. Пуч, 56. Лангле, 73.

Удаление: Лангле, 83.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

16 мая. Барселона. Стадион «Камп Ноу».