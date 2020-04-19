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«Барселона» может вернуть Тиагу Алькантару

10:41
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«Барселона» может купить полузащитника «Баварии» Тиагу Алькантару, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в руководстве клуба считают 29-летнего испанца отличным вариантом для укрепления центра поля.

Тиагу — воспитанник «Барселоны», он перешел в «Баварию» летом 2013 года за 25 миллионов евро. В сезоне-2019/20 испанец провел за мюнхенскую команду 32 матча, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 48 миллионов евро.

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