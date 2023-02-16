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Миятович: «Модрич еще должен набрать форму, он делает это медленно»

Миятович оценил игру Модрича в матче ла лиги против «Эльче»
Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Реала» Предраг Миятович прокомментировал игру Луки Модрича в перенесенном матче ла лиги против «Эльче» (3:0).

«Модрич еще должен набрать форму, он делает это медленно. Его гол против «Эльче» случился в тот момент, когда результат был обеспечен, но этот мяч был чрезвычайно важен для самого Луки. Он должен помочь ему нащупать нужный импульс», — цитирует Миятовича издание El Larguero.

В этом сезоне 37-летний хорват провел 20 матчей в ла лиге, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Лука Модрич
Предраг Миятович
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 Реал 21 15 3 3 44-17 48
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
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 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
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 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
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 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
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 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
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 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
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 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
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 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
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 Эльче 21 1 6 14 15-44 9
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Бетис – Вальядолид
 - : -
19.02 00:00
Эльче – Эспаньол
 - : -
19.02 00:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
19.02 00:00
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 - : -
19.02 00:00
Мальорка – Вильярреал
 - : -
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Атлетико

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И К Ж
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