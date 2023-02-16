Миятович: «Модрич еще должен набрать форму, он делает это медленно»
Миятович оценил игру Модрича в матче ла лиги против «Эльче»
Экс-игрок «Реала» Предраг Миятович прокомментировал игру Луки Модрича в перенесенном матче ла лиги против «Эльче» (3:0).
«Модрич еще должен набрать форму, он делает это медленно. Его гол против «Эльче» случился в тот момент, когда результат был обеспечен, но этот мяч был чрезвычайно важен для самого Луки. Он должен помочь ему нащупать нужный импульс», — цитирует Миятовича издание El Larguero.
В этом сезоне 37-летний хорват провел 20 матчей в ла лиге, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
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|
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|
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|
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|
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|21
|6
|6
|9
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|24
|
13
|Вальядолид
|21
|7
|3
|11
|15-28
|24
|
14
|Сельта
|21
|6
|5
|10
|22-33
|23
|
15
|Альмерия
|21
|6
|4
|11
|25-34
|22
|
16
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|
17
|Эспаньол
|21
|4
|9
|8
|26-33
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|
18
|Валенсия
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|5
|5
|11
|26-26
|20
|
19
|Хетафе
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|19.02
|00:00
|
Атлетико – Атлетик
|- : -
|19.02
|00:00
|
Барселона – Кадис
|- : -
|19.02
|00:00
|
Бетис – Вальядолид
|- : -
|19.02
|00:00
|
Эльче – Эспаньол
|- : -
|19.02
|00:00
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|19.02
|00:00
|
Жирона – Альмерия
|- : -
|19.02
|00:00
|
Мальорка – Вильярреал
|- : -
|19.02
|00:00
|
Осасуна – Реал
|- : -
|19.02
|00:00
|
Р. Вальекано – Севилья
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|19.02
|00:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
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|Г
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Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Карим Бензема
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|
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Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|11
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|14
|2
|2
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