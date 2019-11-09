«Барселона» может бесплатно отпустить Суареса в клуб Бекхэма

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в MLS. Как сообщает ESPN, уругваец не раз высказывал желание на закате карьеры поиграть в США. В «Барселоне» также понимают, что 32-летний форвард уже не сможет выступать на прежнем уровне, поэтому каталонцы готовы рассмотреть возможность расставания с Суаресом.

Контракт Суареса с «Барселоной» рассчитан до 2021 года, при этом клуб якобы может пойти навстречу игроку и отпустить его бесплатно, если тот пожелает. К трансферу Суареса интерес проявлял «Интер Майами» — клуб Дэвида Бекхэма.