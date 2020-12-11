«Барселона» интересуется защитником «Аякса» Мартинесом

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Аякса» Лисандро Мартинесу, утверждает Sport.es.

По информации издания, каталонский клуб займется трансфером аргентинца, если в январе не удастся осуществить переход защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии.

Мартинес — воспитанник «Ньюэллс Олд Бойз». В «Аякс» 22-летний футболист перешел летом 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В сезоне-2020/21 игрок провел 13 матчей, забив 2 гола.