«Барселона» интересуется Стерлингом и Кавани
«Барселона» проявляюе интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу и нападающему «Манчестер Юнайтед» Эдинсону Кавани, сообщает El Chiringuito.
По информации источника, директор каталонского клуба Матеу Алемани уже дважды летал в Манчестер для обсуждения потенциальных приобретений.
В нынешнем сезоне 26-летний англичанин провел 15 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи. В активе 34-летнего уругвайца один гол в восьми встречах.
Сегодня, 5 ноября, «Аль-Садд» объявил, что Хави покинул пост главного тренера команды и возглавит «Барселону».
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