"Барселона" интересуется двумя игроками "Валенсии"

"Барселона" проявляет интерес к двум футболистам "Валенсии": хавбеку Даниэлю Парехо и нападающему Родриго Морено, утверждает Superdeporte.

Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде видит в Парехо сменщика Серхио Бускетса, а в Морено - также ближайшего резервиста.

Контракты обоих футболистов с "Валенсией" истекают в 2022 году, отступные за Парехо составляют 50 миллионов евро, за Родриго - 120 миллионов.

Парехо провел в сезоне-2018/19 56 матчей, забил 10 голов и отдал 8 передач во всех турнирах. На счету Морено - 51 игра, 21 гол и 8 передач.