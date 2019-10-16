«Барселона» и «Реал» отказались переносить матч из-за возможных акций протеста

«Барселона» и «Реал» не поддержали идею ла лиги перенести грядущий матч между командами на «Камп Ноу, сообщает Marca. Опасения руководства лиги связаны с недавними событиями в регионе, когда ряд лидеров движения за независимость Каталонии получили тюремные сроки. Это вызвало возмущение многих каталонцев. Среди болельщиков «Барсы» многие выступают за независимость. Референдум о независимости, в частности, поддержал защитник команды Жерар Пике. В регионе проходят акции протеста.

Ла лига намерена добиться переноса игры, так как организация не уверена в обеспечении безопасности проведения поединка из-за возможных беспорядков. Матч «Барселона» — «Реал» должен состояться 26 октября. Начало встречи запланировано на 14.00 по московскому времени.

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