Миралем Пьянич может продолжить карьеру в Саудовский Аравии

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в Саудовский Аравии. К игроку проявляет интерес команда «Аль-Насср», сообщает Sport.es

Недавно на пост главного тренера этой команды заступил Руди Гарсия, который работал с Пьяничем, когда оба представляли «Рому».

«Барселона» готова отдать 32-летнего полузащитника, чтобы сэкономить на его высокой зарплате.

Пьянич выступал за «Бешикташ» на Правах аренды в прошлом сезоне. Он провел за турецкий клуб 26 матчей и отдал четыре результативные передачи.

Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 11,5 миллионов евро.