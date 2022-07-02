Миралем Пьянич может продолжить карьеру в Саудовский Аравии
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в Саудовский Аравии. К игроку проявляет интерес команда «Аль-Насср», сообщает Sport.es
Недавно на пост главного тренера этой команды заступил Руди Гарсия, который работал с Пьяничем, когда оба представляли «Рому».
«Барселона» готова отдать 32-летнего полузащитника, чтобы сэкономить на его высокой зарплате.
Пьянич выступал за «Бешикташ» на Правах аренды в прошлом сезоне. Он провел за турецкий клуб 26 матчей и отдал четыре результативные передачи.
Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 11,5 миллионов евро.
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13
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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|0-0
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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