Бензема считает «Реал» клубом мечты
05:39
Нападающий «Реала» Карим Бензема признался, что гордится выступлением за мадридский клуб. Француз 9 июля 2009 года официально был представлен в качестве игрока «сливочных» после перехода из «Лиона».
«Я уже 12 лет в клубе своей мечты. По-прежнему горжусь тем, что являюсь частью лучшего клуба в мире. История продолжается...» — написал Бензема в Instagram.
За 12 лет в «Реале» Бензема сыграл в 559 матчах во всех турнирах, забил 279 голов и сделал 144 голевые передачи. Его нынешний контракт рассчитан до 2022 года.
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