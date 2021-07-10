Бензема считает «Реал» клубом мечты

Нападающий «Реала» Карим Бензема признался, что гордится выступлением за мадридский клуб. Француз 9 июля 2009 года официально был представлен в качестве игрока «сливочных» после перехода из «Лиона».

«Я уже 12 лет в клубе своей мечты. По-прежнему горжусь тем, что являюсь частью лучшего клуба в мире. История продолжается...» — написал Бензема в Instagram.

За 12 лет в «Реале» Бензема сыграл в 559 матчах во всех турнирах, забил 279 голов и сделал 144 голевые передачи. Его нынешний контракт рассчитан до 2022 года.