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Сегодня, 19:40

«Барселона» и «Астон Вилла» ведут переговоры о трансфере Торреса

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» и «Астон Вилла» начали переговоры о трансфере вингера каталонцев Феррана Торреса, сообщает Sport.es.

По данным источника, приход Матеу Алемани в «Астон Виллу» ускорил процесс переговоров. «Барселона» не может продать 23-летнего игрока менее чем за 42 миллиона евро, так как хочет избежать убытков. Торрес пришел в каталонский клуб за 55 миллионов и частично компенсировал сумму трансфера за те полтора года, что отыграл на «Камп Ноу».

Сообщается, что «Астон Вилла» считает, что есть много вариантов договориться о покупке испанского футболиста. И Алемани, и тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прекрасно знают Феррана и уверены, что он может стать важным игроком в АПЛ.

В текущем сезоне Торрес провел 41 матч за «Барселону» во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Источник: Sport.es
ФК Астон Вилла
ФК Барселона
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 33 13 8 12 52-46 47
8
 Атлетик 33 13 8 12 43-33 47
9
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
10
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
11
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 33 11 8 14 32-37 41
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
16
 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
17
 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
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 Хетафе 33 8 10 15 30-42 34
19
 Эспаньол 33 7 10 16 40-56 31
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Мальорка – Кадис
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