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Сегодня, 19:18

«Ливерпуль» готов заплатить 50 миллионов евро за Усмана Дембеле

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ливерпуль» хочет подписать вигера «Барселоны» Усмана Дембеле.

По информации El Nacional, английский клуб готов заплатить 50 миллионов евро за 25-летнего игрока в предстоящее трансферное окно. Данная сумма в контракте Дембеле действительна только летом 2023 года.

В его подписании также заинтересованы «Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Дембеле провел 30 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Он выступает за каталонский клуб с 2017 года. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

Источник: El Nacional
Усман Дембеле
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 33 13 8 12 52-46 47
8
 Атлетик 33 13 8 12 43-33 47
9
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
10
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
11
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 33 11 8 14 32-37 41
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
16
 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
17
 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
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 Хетафе 33 8 10 15 30-42 34
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 Эспаньол 33 7 10 16 40-56 31
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