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Роберто Мартинес уверен, что Азар преуспеет в «Реале»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роберто Мартинес и Эден Азар.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес верит, что нападающий Эден Азар хорошо выступит в следующем сезоне.

«Фанаты «Реала» увидят совершенно другого Азара. Меня удивило душевное и физическое состояние, в котором он был в июне. Он одержим идеей добиться успеха в «Реале», — цитирует Marca Мартинеса.

В прошедшем сезоне 31-летний Азар сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Эден Азар
Футбол
ФК Реал
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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Валенсия – Сельта
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22.05 21:00
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Гомес Рауль де Томас

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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