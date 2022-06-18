Роберто Мартинес уверен, что Азар преуспеет в «Реале»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес верит, что нападающий Эден Азар хорошо выступит в следующем сезоне.

«Фанаты «Реала» увидят совершенно другого Азара. Меня удивило душевное и физическое состояние, в котором он был в июне. Он одержим идеей добиться успеха в «Реале», — цитирует Marca Мартинеса.

В прошедшем сезоне 31-летний Азар сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.