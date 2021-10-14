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«Барселона» прописала отступные в размере 1 миллиарда евро в новом контракте Педри

«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Педри
15:48
Педри. Фото Getty Images
Педри. Фото Getty Images
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«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Педри, сообщает пресс-служба клуба в своем Twitter 14 октября.

18-летний футболист подписал контракт до 2026 года. Сумма отступных за игрока по новому соглашению составит 1 миллиард евро.

В нынешнем сезоне Педри провел 2 матча в ла лиге и не отметился результативными действиями.

На прошедшем чемпионате Европы-2020 Педри принял участие в 6 играх сборной Испании.

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