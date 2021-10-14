«Барселона» прописала отступные в размере 1 миллиарда евро в новом контракте Педри
«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Педри
15:48
«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Педри, сообщает пресс-служба клуба в своем Twitter 14 октября.
18-летний футболист подписал контракт до 2026 года. Сумма отступных за игрока по новому соглашению составит 1 миллиард евро.
В нынешнем сезоне Педри провел 2 матча в ла лиге и не отметился результативными действиями.
На прошедшем чемпионате Европы-2020 Педри принял участие в 6 играх сборной Испании.
? @Pedri signar? aquest divendres el seu nou contracte#DreamTeen— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 14, 2021
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