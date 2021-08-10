18-летний Мориба снова отказался подписывать новый контракт с «Барселоной»

Полузащитник Илайш Мориба отказался от подписания нового контракта с «Барселоной». Футболист твердо намерен покинуть каталонский клуб, сообщает Marca.

На Мориба претендуют несколько испанских клубов, но фаворитом в борьбе за игрока называется немецкий «Лейпциг».

Ранее из-за отказа 18-летнего хавбека подписывать новое соглашение клуб не взял игрока на предсезонные сборы в Германию.

В прошлом сезоне Мориба сыграл в 14 матчах ла лиги и забил 1 гол.