18-летний Мориба снова отказался подписывать новый контракт с «Барселоной»
16:38
Полузащитник Илайш Мориба отказался от подписания нового контракта с «Барселоной». Футболист твердо намерен покинуть каталонский клуб, сообщает Marca.
На Мориба претендуют несколько испанских клубов, но фаворитом в борьбе за игрока называется немецкий «Лейпциг».
Ранее из-за отказа 18-летнего хавбека подписывать новое соглашение клуб не взял игрока на предсезонные сборы в Германию.
В прошлом сезоне Мориба сыграл в 14 матчах ла лиги и забил 1 гол.
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