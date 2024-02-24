«Барселона» сыграет с «Хетафе» в чемпионате Испании 24 февраля

«Барселона» сыграет с «Хетафе» в матче 26-го тура ла лиги в субботу, 24 февраля. Матч пройдет на «Олимпийском стадионе» в Барселоне (Испания) и начнется в 18.15 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Барселона» — «Хетафе» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okkо Спорт по платной подписке.

Каталонцы заработали 54 очка и занимают 3-е место в турнирной таблице примеры. Команда из Хетафе с 34 баллами располагается на 10-й строчке.

В последних пяти очных противостояниях дважды победу одерживал каталонский клуб (1:0, 2:1), еще три встречи завершились в безголевые ничьи.

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