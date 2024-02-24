Пике назвал Гвардиолу лучшим тренером в истории футбола

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике назвал Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити» лучшим тренером в истории футбола.

«Гвардиола — гений. Для меня и для многих он величайший тренер в истории футбола. У Гвардиолы есть все. Он соответствовал лучшему поколению футболистов в «Барселоне».

Он был блестящим тренером с группой очень хороших игроков, все сошлось, и поэтому случилось то, что случилось. Я думаю, что Гвардиола помог многим из нас в нашей карьере. Пеп каждый день доказывает, что он лучший», — цитирует Пике ESPN.

Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 годы. Позже он тренировал «Баварию» с 2013 по 2016 годы, а с лета 2016-го работает в «Манчестер Сити».

В феврале портал FourFourTwo признал 53-летнего испанца лучшим тренером в 2010-х годах.