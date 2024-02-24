Тренерский штаб «Реал Сосьедад» доволен российским полузащитником Захаряном

Хон Андер Мундуате, глава пресс-службы «Реала Сосьедад», рассказал о реакции тренерского штаба команды на игру россиянина Арсена Захаряна.

«Журналисты могут говорить, что хотят. Тренерский штаб доволен им. Он талант, и мы уверены, что Захарян покажет свои лучшие качества, продолжая играть», — цитирует Мундуате Metaratings.ru.

23 февраля Захарян вышел в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч 26-го тура ла лиги против «Вильярреала» (1:3), однако российский полузащитник не сумел завершить игру из-за травмы.

Всего в этом сезоне 20-летний футболист провел за баскский клуб 27 матчей и отметился 1 результативной передачей.