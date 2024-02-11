Трансляция игры «Барселона» — «Гранада» на Окко начнется в 20.30

«Барселона» дома на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса проведет матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу против «Гранады» 11 февраля. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию встречи «Барселона» — «Гранада» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Прямой эфир начнется в 23.00 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события игры 24-го тура ла лиги.

«Барселона» главного тренера Хави находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 50 баллами после 23 туров. «Гранада» располагается на предпоследней, 19-й строчке с 12 очками после 23 матчей.

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