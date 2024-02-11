Гол Ромеро принес «Севилье» победу над «Атлетико»

«Атлетико» на выезде уступил «Севилье» в матче 24-го тура чемпионата Испании — 0:1.

Единственный гол в этой встрече на 15-й минуте забил форвард команды хозяев Айзек Ромеро.

«Атлетико» сохраняет 4-е место в турнирной таблице ла лиги (48 очков). «Севилья» после этой игры с 23 очками идет на 15-й позиции. Команда Кике Флореса одержала только пятую победу в текущем сезоне чемпионата Испании и вторую подряд.