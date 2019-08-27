«Барселона» готова отпустить Рафинью в аренду, но с одним условием

«Барселона» отпустит полузащитника Рафинью Алькантару в аренду, только если он предварительно продлит контракт, сообщает Diario Sport.

Действие соглашения с футболистом завершится летом 2020 года, в данный момент его трансферная стоимость по данным transfermarkt, составляет 15 миллионов евро. В составе «Барселоны» 26-летний бразилец сыграл в 89 матчах, забив 12 голов и отдав 8 голевых передач.

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